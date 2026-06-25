Поможет в сделках: какой святой помогает при покупке квартиры

Представитель ВРНС Михаил Иванов заявил, что верующим стоит обращаться к святому Спиридону и другим святым при сделках с недвижимостью. Он подчеркнул, что молитва дополняет, но не заменяет юридическую проверку, пишет NEWS.ru.

Духовная традиция при сделках с недвижимостью

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов отметил, что у православных существует практика молитвенного обращения к святым перед важными жизненными решениями, включая покупку жилья. По его словам, такие действия рассматриваются как часть духовной поддержки наряду с профессиональными консультациями специалистов.

К кому обращаются верующие

Иванов сообщил, что в вопросах приобретения недвижимости особое место занимает святой Спиридон Тримифунтский. К нему, по словам общественника, верующие обращаются с просьбами о благополучном завершении сделок и защите от возможных рисков. Также среди почитаемых фигур он назвал Пресвятую Богородицу и святителя Николая Чудотворца.

Молитва как духовная поддержка

Представитель ВРНС подчеркнул, что молитва не рассматривается как гарантия результата. Он отметил, что для верующих это прежде всего форма духовного обращения и просьба о правильном выборе, который должен привести к благополучию семьи и будущего дома.

Рекомендации перед покупкой жилья

Иванов также посоветовал перед началом поиска недвижимости посетить храм и заказать молебен о благополучии семьи. При оформлении ипотечных сделок он рекомендовал обращаться с молитвами к святому Иоанну Воину и великомученику Иоанну Новому Сочавскому.