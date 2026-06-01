Встречаем лето со вкусом: в июне в Подмосковье пройдет 186 ярмарок

В июне жителей и гостей региона ждет масштабная серия ярмарок. Всего запланировано 186 мероприятий в 35 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарки развернутся в разных уголках Подмосковья, предлагая гостям не только свежие продукты, но и особую атмосферу живого общения: здесь можно познакомиться с фермерами и узнать интересные подробности об их хозяйствах.

Например, в Воскресенске на улице Советской, д. 3Б, откроется площадка «Предприниматели Подмосковья». Здесь соберутся фермеры и местные производители со всей области, чтобы представить свою продукцию.

В поселке городского типа Лотошино на улице Почтовой пройдет «Социальная ярмарка», где особое внимание уделят доступным ценам — это сделает свежие и качественные продукты еще ближе для широкого круга покупателей.

В Куровском Орехово‐Зуевского городского округа (улица Вокзальная, д. 14/96) гостей ждет ярмарка «Летний урожай». Она будет посвящена первой зелени и ранним овощам. А в Истре, на улице 9‐й Гвардейской дивизии, д. 9, пройдет «Ягодный сезон» — настоящий праздник для любителей клубники, жимолости и смородины.

Все подробности — адреса, график работы и тематика каждой ярмарки — можно найти на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах в сфере сельского хозяйства.