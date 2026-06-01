Летнее питание: диетолог пояснила, почему жара меняет правила игры для организма

Лето — время, когда даже привычный режим питания может дать сбой, причем довольно неприятный. Врач-диетолог Христина Никифорова в беседе с « Вечерней Москвой » объясняет: организм в жару работает иначе, и если вы замечаете за собой тяжесть после еды, стойкую изжогу, отеки к вечеру или странные скачки от запоров к расстройствам — это не просто случайность. Это четкие сигналы, что пора менять меню. Особенно настораживает ситуация, когда после плотного обеда хочется не работать, а лечь и замереть, да еще пульс участился.

По ее словам, в жару пищеварение физиологически тормозится. Кровь отливает к коже для охлаждения, и тяжелая пища становится непосильной ношей. Поэтому диетолог советует уменьшить порции примерно на треть и перенести основной прием на первую половину дня. Завтрак должен быть полноценным — сложные углеводы, белки, жиры. А в течение дня делать ставку на овощи, зелень, легкую рыбу, бобовые. Красное мясо, фастфуд с ледяной газировкой и сырые крестоцветные (например, капуста брокколи) лучше ограничить. Зато кабачки, огурцы и квашеные овощи становятся лучшими друзьями.

Медик добавила, что горожане постоянно прыгают из тридцатиградусной духоты в ледяной кондиционер. Это стресс для организма, поэтому сырых овощей вечером лучше не налегать, а добавить согревающие специи — имбирь, куркуму, корицу. А вот дачникам и любителям загородной жизни, которые много двигаются, наоборот, можно смело увеличивать долю сырой клетчатки и сложных углеводов. Отдельная история — вода. Забудьте про мифические восемь стаканов. Летом норма считается иначе: 30–40 мл на килограмм веса. И пить надо маленькими глотками каждые 15–20 минут, а не литрами за раз. Иначе можно снизить концентрацию натрия в крови и заработать отеки — вплоть до отека мозга. И не забывайте про электролиты: отлично подойдут компоты без сахара, отвар шиповника или просто вода комнатной температуры.

По ее мнению, не перестраиваете рацион — получите тяжесть, отеки и скачки давления. Но главный вывод шире: летнее питание не про диеты, а про гибкость. Слушайте тело, не кормите его тем, что работало зимой, и не увлекайтесь холодной водой — и сезон пройдет без пищевых страданий.

