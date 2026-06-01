Секрет провала на ЕГЭ: преподаватель раскрыла, почему главный враг баллов — тестовая часть

Оказывается, главный враг высоких баллов на ЕГЭ — это не пресловутые задания из второй части с развернутым ответом, а самая обычная «база» в начале теста. Преподаватель русского языка Анастасия Болгова в беседе с NEWS.ru пояснила, что выпускники систематически спотыкаются именно на простых вопросах, которые на первый взгляд кажутся ерундой.

По ее словам, парадокс в психологии: к сложным номерам школьники готовятся месяцами — учат теорию, прорабатывают алгоритмы и заранее включают режим повышенной концентрации. А вот легкий тест вызывает расслабление, и тут же просыпается невнимательность. Но дьявол кроется в нюансах: даже если тема родная из школьной программы, в формате ЕГЭ ее могут преподнести с неожиданным поворотом. Мало просто знать правило — нужно понимать механику конкретного задания и иметь четкую пошаговую схему его решения.

Эксперт добавила, что выпускник перечеркивает надежду на высокий результат не из-за незнания предмета, а из-за того, что недооценил формулировку или поторопился в первых вопросах. Болгова подчеркивает, что спасает только предварительное знакомство с типами задач и отработка их структуры до автоматизма. Итог прост: в погоне за баллами не стоит делить задания на «важные» и «неважные». На экзамене нет мелочей, а спокойная внимательность на старте стоит дороже любой зубрежки в финале.

