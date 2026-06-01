В день рождения Пушкина: жителей Московской области ждет праздник русского языка

Праздник объединит всех, кому дорого отечественное культурное и литературное наследие. Организаторы подчеркивают, что русский язык не является застывшей формой прошлого. Он постоянно трансформируется и развивается вместе с обществом, оставаясь живым и подвижным организмом.

Особую значимость торжеству придает Год единства народов России. Русский язык традиционно выполняет функцию межнационального общения для десятков народов и этнических групп, проживающих в стране. Он служит мостом для взаимодействия и взаимопонимания между людьми разных вероисповеданий и культурных традиций.

Праздничные события 6 июня в Подмосковье станут поводом в очередной раз напомнить об этой объединяющей силе. Жителей области ждут мероприятия, посвященные богатству и многообразию русского слова.

Ранее сообщалось, что под Коломной пройдет грандиозный фестиваль в честь дня рождения Пушкина.