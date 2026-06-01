«Доброе дело – детям»: жители Подмосковья поздравили детей Донбасса с праздником

В преддверии Международного дня защиты детей активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» совместно с региональным отделением Движения Первых организовали специальный сбор в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Координацию работы добровольцев в регионе обеспечивало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Сбор гуманитарной помощи проходил с 12 по 17 мая. В эти дни в Подмосковье работали не только 86 постоянных волонтерских пунктов, но и дополнительные точки приема — их открыли в школах региона.

Неравнодушные жители Подмосковья собрали разнообразный груз для детей Донбасса: помимо традиционных вещей (продуктов, средств личной гигиены, медикаментов, спальных мешков, генераторов и других полезных предметов), люди приносили развивающие игры, детские книги, канцелярию, товары для творчества и спортивный инвентарь.

Общий вес собранного груза достиг 20 тонн. Команда волонтеров уже доставила его по назначению — подарки передали воспитанникам детских садов, школ‐интернатов и детско‐юношеских спортивных школ.

