Цены на продукты: в Госдуме потребовали жесткого регулирования стоимости продуктовой корзины

В России всерьез заговорили о том, что рынок с едой уже не справляется сам. Депутат Госдумы Николай Коломейцев в беседе с NEWS.ru заявил: без жесткого государственного регулирования цен на базовые продукты — хлеб, молоко, яйца, мясо и овощи — проблему не решить. Разработанного законопроекта об обнулении НДС на минимальную корзину, по его мнению, совершенно недостаточно.

По его словам, официальная бедность в стране сильно отличается от реальной. По статистике бедных около 10 млн — это те, чей доход формально ниже минимума. Но если копнуть глубже, картина выходит пугающей: тех, кто едва сводит концы с концами и экономит даже на обычной еде, в четыре раза больше. На этом фоне 66 млн человек сидят в кредитах, у трети из них — по два и более займов, 15 млн влезли в долги к микрофинансовым организациям, а число банкротов перевалило за два миллиона.

Парламентарий добавил, что последствия такого положения очевидны: люди просто выпадают из нормальной экономики. Так, в ситуации, когда речь идет о выживании миллионов, государство не может полагаться только на рыночные механизмы. «Конские» наценки к себестоимости должны быть исключены системной работой по сдерживанию цен.

По его мнению, либеральной логике «все решит спрос и предложение» противопоставляется прямое вмешательство. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но здесь депутат предлагает, чтобы государство протянуло руку первым, причем не через налоговые послабления, а через административный контроль. Иначе, по его логике, за чертой реальной бедности окажется не 10, а все 40 млн граждан.

Ранее сообщалось, что половина покупателей в России приготовилась к пустым полкам в магазинах.