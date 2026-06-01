Нутрициолог в ОМС: врач пояснила, почему государство взялось за питание пациентов

С осени 2026 года в российских поликлиниках официально появится новая штатная единица — нутрициолог. Минздрав России утвердил масштабную реформу медицинских кадров, в рамках которой из перечня специальностей уберут, например, врачей-сексологов (их функции передадут психиатрам), зато добавят позиции, связанные с питанием и здоровым долголетием. Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что, несмотря на то что это звучит как бюрократическая новость, за ней стоит реальная история борьбы с инфоцыганами от диетологии. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, последние годы рынок наводнили «специалисты» без медицинского образования, которые после двухнедельных курсов ведут соцсети, раздают советы, назначают ограничения и даже препараты. Врачи называют это инфоцыганством, а пациенты — лотереей для своего здоровья. При этом классические терапевты и эндокринологи на приеме просто физически не успевают разбирать пищевые привычки: у них диагнозы, лекарства, направления. Питание остается за скобками, хотя для многих болезней (щитовидной железы, диабета, ожирения) это критически важно.

Медик подчеркнула, что люди идут к блогерам, доверяют сомнительным схемам, портят здоровье и разочаровываются в идее здорового питания как таковой. Новая же ставка нутрициолога в поликлинике призвана дать легальный и компетентный канал помощи. Это не альтернатива врачу, а его партнер: эндокринолог назначает лечение, а нутрициолог точечно правит рацион, объясняет, как еда влияет на гормоны, и не отнимает драгоценное время профильного специалиста.

По ее мнению, реформа убивает двух зайцев. С одной стороны, она вытесняет с рынка дилетантов — теперь пациент знает, куда идти официально. С другой — разгружает терапевтов и эндокринологов, позволяя им заниматься своим делом, а не читать лекции о пользе брокколи. Конечно, все упирается в то, кого именно возьмут на эти ставки и как будет выстроена маршрутизация. Но сам вектор показательный: государство наконец признало, что питание — это не хобби, а полноценный раздел медицины. И не в соцсетях его лечить.

Ранее сообщалось, что энтомологов и сексологов исключили из списка медицинских должностей в России.