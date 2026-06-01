В Чехове открылась новая детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, теперь пациенты смогут получать медицинскую помощь возле дома. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать амбулаторное звено здравоохранения в Подмосковье. Сегодня открыли новую детскую поликлинику в Чехове, которая будет обслуживать почти 30 тыс. юных жителей округа», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в 2026 году также откроются еще четыре поликлиники для взрослых и детей — в Ногинске, Королеве и две в Одинцовском городском округе. Министр подчеркнул, что они позволят создавать комфортные условия для пациентов и медицинских работников и повысят доступность качественной медицинской помощи рядом с домом.

В новом медучреждении в Чехове пациентам доступны отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, ЭКГ и рентгенодиагностики. Прием ведут педиатры, узкопрофильные специалисты, включая эндокринолога, дерматолога, аллерголога и других врачей. В будущем там появятся дневной стационар и отделение реабилитации.

Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием, в том числе рентген-аппаратом, УЗИ-аппаратами экспертного класса и ЛОР-комбайном. Записаться на прием можно, в том числе, через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.