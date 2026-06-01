Не начинайте утро с телефона! Почему день пойдет насмарку, если первым делом после сна смотреть в экран

Проверка телефона сразу после пробуждения может незаметно портить настроение, снижать внимание и обеспечивать повышенный уровень стресса на весь день, пишет Woman’s World со ссылкой на психиатра Кэтрин Браунлоу и семейного терапевта Марис Леффлер.

Первые 10–30 минут после сна — редкое спокойное окно, когда мозг еще не втянут в чужие задачи, новости и уведомления. Если сразу взять телефон, это окно быстро исчезает: вместо того чтобы понять, как вы себя чувствуете, вы получаете поток писем, сообщений, заголовков и чужих эмоций.

Браунлоу отмечает: сокращение использования смартфона, особенно утром, помогает быть более осознанным, снижает импульсивность и поддерживает мотивацию к здоровым решениям.

Главная проблема — так называемый заимствованный стресс. Мозг еще не проснулся до конца, а ему уже предлагают чужие срочные дела: рабочие сообщения, новости, уведомления. Нервная система реагирует тревогой, даже если реальной угрозы нет.

Эксперты советуют не просто убирать телефон, а заменить привычку: выпить воды, открыть шторы, сделать зарядку, собраться с мыслями, спокойно приготовить чай или кофе. Телефон лучше держать не у кровати, а будильник заменить обычным.

Смысл простой: первый час дня лучше вернуть себе, а не отдавать его экрану.