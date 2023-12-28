Популярную певицу после «голой» вечеринки проверят на законность получения российского гражданства

Анна Дзюба, более известная на эстраде как Анна ASTI, родилась на Украине, а подданство РФ получила только в октябре этого года. После ее участия в вечеринке, которую устраивала блогер Анастасия Ивлеева, законность этого действия проверят сотрудники МВД.

О том, что правоохранители уже занялись такой проверкой, сообщил в своем микроблоге телеведущий и журналист Руслан Осташко. Также стало известно, что выступление певицы в одном из ночных клубов Москвы было отменено из-за того, что она поучаствовала в скандальной вечеринке, которая проходила в клубе «Мутабор». Ее заменили другим исполнителем.

После того, как ряд известных актеров и певцов посетили «голую вечеринку», последовал публичный скандал. Суд уже вынес постановление, что во время этого мероприятия проводилась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.