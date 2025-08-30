Попытку хакеров взломать iPhone через сообщения в мессенджере пресекли

В WhatsApp* обнаружили опасную уязвимость, позволявшую взламывать iPhone через одно сообщение. Угрозу уже устранили, о чем уведомили около 200 потенциальных жертв атаки, как сообщает TechCrunch.

В мессенджере WhatsApp* обнаружили критическую уязвимость, которая позволяла взламывать iPhone через одно сообщение. Злоумышленники могли удаленно устанавливать вредоносное программное обеспечение и получать доступ к личным данным пользователей.

Компания сообщила о закрытии уязвимости и уведомила об этом около 200 потенциальных пострадавших. Специалисты рекомендовали пользователям обновить операционную систему и приложение до последних версий, а также выполнить сброс устройств до заводских настроек для полного удаления возможных следов взлома.

Также разработчики WhatsApp* и iPhone выпустили обновления безопасности, устраняющие обнаруженные проблемы. Эксперты предупреждают, что пользователи, не установившие своевременно обновления, могут оставаться под угрозой.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.