Пора использовать вместо таблеток: диетолог назвал один продукт для здоровья сердца и кишечника

Британский специалист Тим Спектор заявил, что попкорн богат клетчаткой и укрепляет сердце. Важно лишь правильно его выбирать. Его рекомендацию приводит Daily Mirror, передает Лента.ру.

Привычное многим лакомство может оказаться ценным союзником в борьбе за здоровье. Известный диетолог Тим Спектор поделился неожиданной рекомендацией, которая способна улучшить пищеварение и снизить риски опасных недугов.

По словам эксперта, попкорн является одним из лучших природных источников клетчатки. В ста граммах воздушной кукурузы содержится около 14,5 грамма пищевых волокон. Это вещество критически важно для нормальной работы кишечника, регулировки уровня глюкозы в крови и профилактики хронических заболеваний.

Спектор подчеркнул, что даже скромное повышение доли клетчатки в ежедневном меню благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Чтобы получить максимум пользы, диетолог советует выбирать попкорн без добавления сахара и масла. Также он рекомендует включать в рацион иные продукты, богатые волокнами, например фасоль, малину, авокадо или горох.