Пора использовать вместо таблеток: диетолог назвал один продукт для здоровья сердца и кишечника
Диетолог Спектор: воздушная кукуруза способна спасать сердце от болезней
Фото: [Всероссийский кулинарный чемпионат среди шеф-поваров Chef a la Russe прошел на выставке Food Expo/Медиасток.рф]
Британский специалист Тим Спектор заявил, что попкорн богат клетчаткой и укрепляет сердце. Важно лишь правильно его выбирать. Его рекомендацию приводит Daily Mirror, передает Лента.ру.
Привычное многим лакомство может оказаться ценным союзником в борьбе за здоровье. Известный диетолог Тим Спектор поделился неожиданной рекомендацией, которая способна улучшить пищеварение и снизить риски опасных недугов.
По словам эксперта, попкорн является одним из лучших природных источников клетчатки. В ста граммах воздушной кукурузы содержится около 14,5 грамма пищевых волокон. Это вещество критически важно для нормальной работы кишечника, регулировки уровня глюкозы в крови и профилактики хронических заболеваний.
Спектор подчеркнул, что даже скромное повышение доли клетчатки в ежедневном меню благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Чтобы получить максимум пользы, диетолог советует выбирать попкорн без добавления сахара и масла. Также он рекомендует включать в рацион иные продукты, богатые волокнами, например фасоль, малину, авокадо или горох.