Пора ловить букеты: русские «Герани» летят в сторону Запорожской и Днепропетровской областей
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О происходящем в небе над указанными территориями сообщается в украинских пабликах в соцсетях. Отмечается, что количество российских беспилотников «Герань-2» достигает не менее 30 штук.
На данный момент воздушная ревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на оккупированной ВСУ территории Запорожской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.