Пора престольных праздников ярко началась в городском округе Воскресенск

Жители воскресенского Чемодурово отметили День любимой деревни, прошедший в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Гости праздника насладились общением, насыщенной и интересной программой, а также научились чему-то новому.

В городском округе Воскресенск стартовали престольные праздники. Ярко их встретили в деревне Чемодурово, где гостям организовали множество локаций и мероприятий. Присутствующих на событии приветствовал руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» округа Сергей Слепов и настоятель Успенского Храма села Константиново Сергий Котерев. Традиционно было сказано множество теплых слов в адрес местных жителей: спортсменов, семей-юбиляров, новорожденных и долгожителей, выпускников, недавно попрощавшихся с учебным заведением, и многих других. Все они внесли свой вклад в развитие Чемодурово.

На празднике были открыты аттракционы, художники наносили аквагримы, проводились мастер-классы. Помимо этого работали интерактивные игровые площадки, фотозоны, художественные мастерские, мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Участники мероприятия могли покататься на лошадях. Действовало кафе под открытым небом, отдельно гостей также угощали чаем и сладостями. На память каждый мог выбрать авторский сувенир с ярмарки, где мастера представили свои работы: от пряников и игрушек, до цветов и украшений.

Маленькие гости на празднике получили массу эмоций на «Шоу мыльных пузырей» — подарок от благотворительного проекта «Дари тепло». Атмосферу праздника поддерживали творческие коллективы Воскресенска. Помимо выступления музыкальных групп и солистов, была представлена постановка ростовых кукол «Софит» и творчество «Фольклорного театра «Вечерка» ДК «Хорлово» МУ «ВКМЦКиТ «Истоки». Завершили День любимой деревни дискотекой.