Порядка 130 рабочих ведут благоустройство лесопарка «Северный» в Пушкино
Фото: [Роман Савельев]
В городском округе Пушкинский с апреля продолжаются работы по благоустройству территории лесопарка «Северный», завершить которые планируется уже в конце сентября.
«Мы зашли на объект в апреле. Сначала мы занимались санитарной вырубкой аварийных деревьев и кустарников, затем приступили к обустройству дорожно-тропиночной сети. В настоящее время все тропинки покрыты базовыми слоями песка и щебня. Мы приступаем к отсыпке финального слоя, по которому и будут гулять жители», — рассказал заместитель генерального директора генподрядной организации Валерий Киселев.
Он подчеркнул, что на объекте придерживаются именно экопроекта, то есть на благоустроенной территории не будет асфальта и бетона, только экологичные покрытия. Даже освещение и более двадцати камер видеонаблюдения будут установлены на деревянных столбах
«Если честно, то мы переживали за наш лесопарк, боялись застройки и какого-то другого обмана, но познакомившись с проектом, поняли, что все будет хорошо. Мы часто гуляем по территории лесопарка и наблюдаем за работами. Все выглядит красиво и в рамках той концепции, которая была нас представлена», — отметила жительница муниципалитета Елена.