Порядка 130 рабочих ведут благоустройство лесопарка «Северный» в Пушкино

«Если честно, то мы переживали за наш лесопарк, боялись застройки и какого-то другого обмана, но познакомившись с проектом, поняли, что все будет хорошо. Мы часто гуляем по территории лесопарка и наблюдаем за работами. Все выглядит красиво и в рамках той концепции, которая была нас представлена», — отметила жительница муниципалитета Елена.