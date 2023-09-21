Порядка 8 бортов ТУ-95МС осуществили ракетные пуски по объектам ВСУ: в Киеве и по всей Украине ревет воздушная тревога

Как свидетельствуют данные официального украинского ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в настоящее время объявлена на большей части Украины.

В частности, сообщается о воздушной тревоге в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черниговской и других украинских областях.

О каких-либо взрывах и попаданиях российских ракет пока не сообщается.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что силами ПВО в Крыму и Севастополе были ликвидированы 19 БПЛА. Также украинские беспилотники сбиты в небе над Курской, Белгородской и Орловской областями РФ.