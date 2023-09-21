Российская ПВО сбила за ночь в Крыму сразу 19 вражеских боевых дронов

В ночь на четверг, 21 сентября, киевский преступный режим предпринял очередную попытку атаковать Крым и Севастополь при помощи БПЛА, сообщили в российском Минобороны.

Там пояснили, что террористическая атака совершалась при помощи дронов самолетного типа и сразу в нескольких субъектах Российской Федерации, среди которых Курская, Белгородская и Орловская области.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», - проинформировало оборонное ведомство в совем аккаунте в соцсетях.

Ранее в соцсетях появилась информация о множественных взрывах в небе над Крымом и Севастополем. Очевидцы сообщали об украинских БПЛА в разных частях полуострова и в небе над Севастополем.

Власти Крыма прокомментировали беспрецедентную ночную атаку украинских дронов на Крым, призвав жителей российского полуострова сохранять спокойствие и бдительность.