Порядка четырех тонн помощи отправили из подмосковного Можайска в Белгородскую область

«Мы общаемся с врачами, которые составляют нам списки всего необходимого. Стараемся всегда выполнять их пожелания. Ведь от оснащения госпиталя зависит, как быстро будут выздоравливать наши ребята. В этот раз мы привезли еще две стиральные машинки с большим объемом загрузки белья для прачечных», — подчеркнула Афанасьева.