Порядка четырех тонн помощи отправили из подмосковного Можайска в Белгородскую область
Фото: [Яна Шаливская]
Из Можайска отправили порядка 4 тонн помощи, которую доставили в военно-полевой госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, а также воинские части Белгородской области.
«Эту поездку мы приурочили ко Дню города Белгорода, который отмечается 5 августа. Именно в этот день в 1943 году в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Белгород и Орел. Этот салют стал первый за годы Великой Отечественной войны», — рассказала председателя Совета депутатов муниципалитета Лидия Афанасьева.
В посылках для военно-полевого госпиталя: медикаменты, средства личной гигиены, одежда, продукты питания и питьевая вода.
«Мы общаемся с врачами, которые составляют нам списки всего необходимого. Стараемся всегда выполнять их пожелания. Ведь от оснащения госпиталя зависит, как быстро будут выздоравливать наши ребята. В этот раз мы привезли еще две стиральные машинки с большим объемом загрузки белья для прачечных», — подчеркнула Афанасьева.
В воинские части гуманитарный конвой доставил телевизор, канцелярские товары, продукты и письма от школьников.
«Наши можайские ребята служат под Белгородом, и мы их тоже всегда навещаем. Передали все необходимое, а также наше знаменитое можайское молоко. Они его очень любят», — делится Лидия Афанасьева.