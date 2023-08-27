Порядка шести тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. Zа Россию», состоявшийся в Подольске

На сцене музыкального фестиваля «Русское лето. Zа Россию», прошедшего накануне в подмосковном Подольске, выступили коллективы «RASA», «РИЧ», а также трио из Луганска «Собор», в чей репертуар вошли русские народные песни и произведения собственного сочинения.

Также со сцены прозвучали стихи поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актера театра «4Т» Алексея Шмелева. А неповторимые хореографические номера подарила одна из известнейших танцовщиц России, полуфиналистка проекта «Танцуют Все» Ева Уварова.

Помимо этого, в программе также было шоу «Сильнейшая нация мира». В нем приняли участие российские богатыри, которые поразили своими уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Завершил праздник официальный гимн фестиваля.

«Благодарим за этот замечательный день Президентский фонд культурных инициатив, а также Народный фронт и Общественную палату России. Сейчас мы по-настоящему вместе, сплоченные вокруг нашей страны и ее ценностей», - написал в своих соцсетях глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

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