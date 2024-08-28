Порядка тридцати тысяч человек окончили Школы для приемных родителей в Подмосковье за 12 лет

Ежегодно порядка двух с половиной тысяч человек выпускаются из Школ приемного родителя. А за двенадцать лет работы обучение в данных Школах прошли порядка тридцати тысяч родителей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития.

В таких школах дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы ребенка. Обучение длится восемьдесят часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн — лекции, визиты в семейный центр и приемные семьи.

Еще в Подмосковье можно пройти подготовку по узконаправленным дополнительным модулям, которые направлены на воспитание детей с ОВЗ, ВИЧ-инфекцией или прием в семью тяжелобольного ребенка.

Также подмосковные психологи разработали уникальный модуль, который теперь внедрен в программу школ приемного родителя по всей стране — это прием в семью ребенка, прибывшего из зоны боевых действий.