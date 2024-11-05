Портрет можайского героя СВО украсил выставку «Уголь Донбасса»

Теперь его лицо будут помнить и узнавать сотни людей. Каждый из них сможет посмотреть в глазах бойцу, чтобы увидеть в них пламенную любовь к Родине и желание защитить ее любой ценой.

Житель Можайского городского округа Максим Грабовский решил принять участие в СВО весной 2022 года. Попав на передовую, герой служил на боевой машине УР-77. Столкнувшись лицом к лицу с опасностью, он мужественно разминировал территории и уничтожал укрепрайоны противника.

В ходе ожесточенных боев наш земляк получил тяжелое ранение, после которого ему пришлось перейти в штурмовой отряд. Там Грабовский руководил подразделением, которое освобождало Артемовск в ДНР и соседние территории. Следом он получил второе ранение.

Герой дважды награжден Орденом Мужества по указам президента РФ Владимира Путина. А в июне 2023 года указом врио Главы ДНР Денисом Пушилиным бойцу выдали медаль «За освобождение Артемовска».

Еще одной значимой наградой для Грабовского, которая оставит о нем след в истории, стал его портрет. Московский художник Сергей Марченко изобразил жителя Можайского городского округа углем на крафтовой бумаге специально для выставки «Уголь Донбасса».

Теперь боец из Можайска занял почетное место среди других 20 героев СВО, портреты которых также представлены в экспозиции. Помимо участников боевых действий, художник также нарисовал медиков и волонтеров, выполняющих не менее важную работу, приближающую нас к победе над врагом!