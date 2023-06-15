Поселку Вербилки Талдомского городского округа исполнилось 395 лет

В Вербилках отпраздновали годовщину со дня их основания. Подмосковному поселку исполнилось ровно 395 лет. С этой датой его жителей поздравил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, а также парламентарии Совета депутатов Виталий Махотин и Сергей Черторижский.

Поселок известен в России и во многих станах мира благодаря фарфору, который здесь производили.«Мануфактуру Гарднер в Вербилках» в 1754 году основал англичанин Франц Гарднер. На фабрике делали шедевры фарфорового искусства. Этой посудой сервировали столы императорских дворцов России и Европы.

Праздничную программу ко дню рождения Вербилок организовали творческий коллектив и директор местного ДК Ольга Воронина. Вместе они сделали множество номеров. Сцена в этот день не пустовала ни минуты. На радость местным жителям, здесь пели и танцевали до самого позднего вечера. Яркой точкой праздника стал салют.