Поселок Мишеронский,округа Шатура, тепло встретил участников IV Межрегионального съезда многодетных семей «МногоМама»

В соответствии с древними славянскими обычаями, гостей из различных уголков России встретили в поселке Мишеронский: русская изба с настоящей печкой, красочные хороводы и ароматный травяной чай, приготовленный в самоваре.

Здание, которому уже почти столетие, было возведено еще в 1927 году в деревне Курилово. В середине XX века его перенесли в Мишеронский. Потомки прежних владельцев, Михаила и Матрены Ботиных, бережно сохранили оригинальную обстановку и старинную мебель. Сегодня здесь функционирует музей, посвященный русскому быту. Именно сюда прибыли участники четвертого межрегионального съезда многодетных семей «МногоМама». Представители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тувы и Бурятии с удовольствием водили хороводы, создавали обереги в виде кукол-хороводниц и изготавливали яркие чичковские коврики из разноцветных лент.

«Это невероятно успокаивающее занятие. Когда занимаешься плетением, все проблемы и обиды отступают. Хочется продолжать этот процесс бесконечно», — призналась мастерица из города Рошаль Виолетта Шилова.

Было очень символично, что именно в этом доме проживали несколько поколений многодетных семей, так же, как и участники съезда.

«Сегодня мне было очень интересно ознакомиться с сохранившимся бытом старинной русской избы. Это не просто экспонат, выставленный в музее: этот дом живой, он наполнен историей», — поделилась представительница делегации из Бурятии Аюна.

Многодетные мамы вместе со своими детьми также посетили местный поселковый музей. Его хранительница, Татьяна Файздрахманова, провела небольшую экскурсию, рассказывая об истории Мишеронского: от двухсотлетнего дуба, посаженного основателями поселка, купцами Костеревыми, и строительства стекольного завода, чьи изделия пользовались широкой известностью по всей стране, до современности.

«Посетители проявили большой интерес к рассказу. Особенно радует, что это были многодетные мамы, ведь они наверняка передадут этот интерес своим детям», — отметила краевед поселка Мишеронский Татьяна Файздрахманова.

Завершением экскурсии по Мишеронскому стал Крестовоздвиженский храм. Настоятель храма совершил молебное пение о здравии, после чего многодетные семьи отправились для знакомства с другими достопримечательностями шатурского края.