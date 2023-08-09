Поселок в ДНР потерпел удары ракетами со стороны ВСУ

Как сообщает агентство «РИА Новости» , войска Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В зоне обстрела оказался поселок городского типа, который называется Зайцево. Об этом стало известно благодаря представительству ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, совершаемыми Украиной. Соответствующая информация опубликована на странице в социальных сетях.

При этом сам тип РСЗО пока не уточнялся. Несмотря на это, Иван Приходько, занимая должность мэра Горловки, указал, что данный поселок обстреляли с помощью зажигательных снарядов. Напомним, что Зайцево расположен к северу от Горловки. Последний так же часто оказывается подвержен обстрелам Вооруженных сил Украины.