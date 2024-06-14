Поселок Вербилки Талдомского округа отметил 396-ю годовщину со дня основания

В воскресенье, 9 июня, поселок Вербилки, расположенный в Талдомском городском округе, отметил 396-ю годовщину со дня основания.

Поселок Вербилки знаменит не только в России, но и во всем мире. Населенный пункт прославился благодаря функционированию легендарного завода «Фарфор Вербилок». Предприятие было основано в 1766 году английским купцом Гарднером. Фарфоровая посуда отличается красивым дизайном и высоким качеством.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин и депутаты Совета депутатов посетили поселок Вербилки, чтобы поздравить его жителей с праздником. Творческие коллективы и солисты подготовили яркие и запоминающиеся номера. Артистам удалось передать гостям воодушевленное настроение.

В рамках праздничных мероприятий Глава Талдомского округа и депутаты в торжественной обстановке наградили тружеников поселка.

«День рождения поселка в очередной раз подтвердил то, что здесь жили и живут замечательные люди, большие труженики, которые с большим теплом и любовью относятся к своей малой Родине, гордятся ею, трудом, умом и талантом приумножают ее трудовую славу», — отметил Глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

В среду, 12 июня, в Талдомском городском округе прошли праздничные мероприятия, приуроченные Дню России. Участникам спецоперации передали российские триколоры. В округе прошли развлекательные мероприятия.