Посетители кинотеатра в Абакане получили ожог глаз прямо во время сеанса

Во время киносеанса в Абакане свыше 30 человек получили ожоги глаз. Инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус», сообщает телеграм-канал Baza, передает « Лента.ру».

По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка одного из сотрудников, который не отключил дезинфекционные лампы перед началом показа. В момент демонстрации фильма «Папины дочки» лампы продолжали работать, излучая ультрафиолет.

Всего пострадали 32 человека, из них 20 — дети. Всем посетителям оказали медицинскую помощь, несколько человек были доставлены в больницу с жалобами на резь и боль в глазах.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Рассматривается версия халатности персонала кинотеатра. По данным СМИ, возбуждено уголовное дело, однако официального подтверждения от Следственного комитета пока нет.

