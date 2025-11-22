«Посланник из морских глубин». На побережье Тасмании выбросило редкого трехметрового ремнетела

Утром 21 ноября на пляже в городке Пингвин он обнаружил выброшенную волнами трехметровую глубоководную рыбу — ремнезуба, которого также называют рыбой Судного дня. Об этом информирует The Guardian.

Австралиец Томи Чисман поделился впечатлениями: «Я увидел огромную рыбу, затем заметил ее красивый окрас и плавники, торчащие из брюха и макушки».

Существо опознали как ремнетела, или сельдяного короля. Как пояснил ихтиолог Кулум Браун из Университета Маккуори, существует несколько разновидностей этих рыб, и найденный на тасманском побережье экземпляр, вероятно, является самым крупным из когда-либо задокументированных.

«Это очень необычная рыба. Они очень длинные и тонкие, похожи на ленту, и у них сплошной спинной плавник. Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают», — подчеркнул Браун.

Ученый добавил, что размер гигантских ремнезубов может достигать восьми-девяти метров, однако из-за того, что их среда обитания — глубина от 200 до 1500 метров, встречи с ними исключительно редки. Браун также отметил, что в японской мифологии эта рыба считается «посланником дворца бога моря», и ее появление традиционно расценивается как дурное предзнаменование, сулящее землетрясения или цунами.

