После автопробега в поддержку России в Германии прошли обыски в квартире организаторов

Активисты Елена Колбасникова и ее муж Макс Шлунд организовали в городе пробег из 40 автомобилей, украшенных флагами России и СССР. Изначально пробег в поддержку России планировался недалеко от места, где проходил фестиваль украинской культуры, но потом маршрут был изменен. В итоге мероприятие прошло без происшествий. Однако через день после этого в квартиру супругов с обыском нагрянула полиция.

По данным немецких СМИ, старший прокурор Ульф Виллун заявил, что рейд не связан с пробегом. Он также сообщил, что причиной обыска стало сообщение об автомате Калашникова, к которому у супругов есть доступ. Во время досмотра у семейной пары действительно изъяли оружие, но правоохранительные органы не уточняют, что это было. Пока неизвестно, не является ли оружие муляжом. Также в СМИ просочилась информация, что Шлунд получил серьезную травму во время обысков, но прокуратура не стала комментировать происшествие.