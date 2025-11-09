После долгого перерыва Меган Маркл снова выходит на экран

Меган Маркл вновь появится на большом экране. Герцогиня Сассекская приняла предложение сняться в голливудской комедии под названием «Близкие друзья». Об этом пишет Hello .

По данным продюсеров, актриса исполнит роль самой себя. В фильме также сыграют Лили Коллинз, Бри Ларсон и Джек Куэйд. Сюжет рассказывает о двух супружеских парах — одной известной и одной обычной, чьи жизни неожиданно переплетаются.

Кинокритики уже сравнивают будущую ленту с романтической классикой «Ноттинг-Хилл», где Джулия Робертс также играла звезду, влюбившуюся в обычного человека.

До брака с принцем Гарри Меган Маркл снималась в популярном сериале «Форс-мажоры», где исполняла роль Рэйчел Зейн. В кино актриса не появлялась с 2017 года, когда покинула шоу ради замужества и жизни в королевской семье.

Эксперты считают, что новый проект может стать для Меган шансом укрепить репутацию после неудач с медийными проектами. Ранее ее шоу «С любовью, Меган» не было продлено Netflix, несмотря на контракт на $100 млн.

