После капитального ремонта юных жителей городского округа Коломна встретит школа в Озерах

Сразу 27 новых школ и 25 детсадов откроется в Подмосковье 1 сентября. Еще 63 учебных заведения региона распахнут свои двери после капитального обновления. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину.

Среди зданий, полностью преобразившихся после капитального ремонта, есть и школа в городском округе Коломна. Это два здания в Озерах на улице Карла Маркса. Раньше они были известны, как школа №1, а теперь входят в комплекс образовательных учреждений № 2.

Чтобы сдать учебное учреждение 1 сентября, рабочие бригады подрядной организации ООО «АртСтрой» трудятся здесь без выходных.

«Создание комфортных условий для образования детей – одна из приоритетных задач, которой уделяет большое внимание наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Знаю, что преображение школ всегда влияет на рост успеваемости учеников, их интерес к образовательному процессу и желание больше времени проводить в стенах учреждения. Будем и дальше работать в этом направлении», – сказал Александр Гречищев.

Глава городского округа Коломна отметил, что капитальный ремонт предусматривает целый комплекс работ. Это и реконструкция всех внутренних помещений, и ремонт фасада, кровли, и полная замена инженерных коммуникаций. Кроме того, в рамках капремонта была приобретена новая, комфортная мебель, закуплено современное оборудование для пищеблока.

Сегодня в пищеблоке и столовой еще монтируется система видеонаблюдения, завершается ремонт запасных выходов. Кроме того, рабочие приводят в порядок территорию. Завершить все работы планируется 31 августа.

В новом учебном году школьники смогут по достоинству оценить новое здание. В школе стало светлее, удобней, безопасней. Все здесь радует глаз и настраивает на пятерки.