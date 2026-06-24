После новости об Эболе во Франции туристам сообщили важную информацию

В Российском союзе туриндустрии заявили, что выявленный во Франции случай заражения вирусом Эбола не представляет серьезной угрозы для российских путешественников. Такую оценку дает Российский союз туриндустрии (РСТ) на своем официальном сайте, передает Газета.ру.

Ситуация с Эболой во Франции остается под контролем

В Российском союзе туриндустрии прокомментировали сообщения о выявленном во Франции случае заражения вирусом Эбола. В организации подчеркнули, что текущая эпидемиологическая обстановка не создает дополнительных рисков для российских туристов, посещающих страну.

Туристов тщательно проверяют при въезде

Специалисты отметили, что во Франции и других европейских государствах действует многоуровневая система санитарного контроля. Особое внимание уделяется людям, прибывающим из регионов, где зафиксированы вспышки опасных инфекционных заболеваний, а также тем, кто мог контактировать с зараженными пациентами.

По данным РСТ, профильные службы работают в штатном режиме и применяют предусмотренные меры реагирования для подобных единичных случаев.

Жалоб от российских путешественников не поступало

В отраслевом объединении сообщили, что российские туристы, находящиеся во Франции, не обращались с жалобами или опасениями в связи с выявленным заболеванием. Также не наблюдается признаков беспокойства среди путешественников, планирующих поездки в эту страну.

Туриндустрия продолжает следить за обстановкой

В РСТ подчеркнули, что участники туристического рынка и профильные ведомства постоянно отслеживают санитарно-эпидемиологическую ситуацию в популярных туристических направлениях. При возникновении потенциальных угроз информация оперативно доводится до туристов и представителей отрасли.