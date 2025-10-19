После ограбления в Лурве посетители пытались выбраться через стеклянные двери

В Лувре во Франции произошло ограбление. По информации министра внутренних дел Лорана Нуньеса, преступники действовали за семь минут. Они поднялись в зал по строительной автолестнице и вынесли девять ювелирных украшений, включая колье, брошь и тиару, сообщает Российская газета .

Самый крупный бриллиант коллекции Наполеона — «Регент» в 140 карат — преступники не тронули. После инцидента музей был закрыт, прилегающий район оцеплен полицией. Посетители пытались эвакуироваться через боковые стеклянные двери, но они были заперты. Паника внутри музея была зафиксирована на видео.

По данным СМИ, ограбление произошло в Галерее Аполлона, где хранятся одни из самых ценных предметов коллекции Лувра. Правоохранители проводят расследование и ищут причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Омске поймали грабителя ювелирного магазина, желавшего увидеть жену.