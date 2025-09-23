После поимки 280-килограммового гиганта рыбак обратился с необычной просьбой

Норвежец Маркус Ростад, поймав тунца весом 280 кг, неожиданно обрел известность и решил воспользоваться этим для поисков второй половины, как сообщает Jam Press .

Норвежский рыбак Маркус Ростад неожиданно для себя поймал гигантского голубого тунца, что вдохновило его на поиски спутницы жизни. Известно, что 31-летний мужчина отправился на рыбалку вместе с отцом, планируя лишь помогать ему, но в итоге сам поймал крупную наживу.

Вываживание тунца весом 280 кг заняло три часа. Ростад позже вспоминал, что испытал невероятный выброс адреналина, особенно когда рыба пыталась утащить лодку за собой. Для поимки гиганта ему хватило простой, но чрезвычайно прочной удочки.

Пойманную рыбу норвежец продал в суши-рестораны, заработав на этом около 252 тыс. руб. Местные СМИ обратили внимание на его достижение, и мужчина решил воспользоваться внезапной известностью. Он сообщил, что находится в поисках отношений, и выразил надежду найти добрую и приятную девушку, которая была бы не прочь иногда сопровождать его на рыбалке.

