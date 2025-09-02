После развода Дмитрий Дибров нашел утешение с очень молодой избранницей

Телеведущий Дмитрий Дибров, судя по всему, недолго оставался в одиночестве после громкого развода с 36-летней Полиной. По информации источников KP.RU, у медийной личности появилась новая спутница жизни, которая моложе его бывшей супруги.

Анонимный инсайдер утверждает, что это не певицы Катя или Волга Король, с которыми Диброва недавно видели на репетиции. Журналист Отар Кушанашвили еще в августе предсказывал, что известный интеллектуал и сердцеед не останется без женского внимания. Его шутливое заявление о том, что Дибров может «перехватить у Гриши Лепса Аврору», теперь приобретает новые оттенки.

«Нет, у Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — рассказал KP.RU источник, пожелавший остаться неизвестным.

Параллельно развивается и история новой семьи Полины Дибровой. Как выяснилось, брак Товстиков тоже не был идеальным — сам Роман признался, что их отношения неоднократно висели на волоске. Его бывшая жена Елена, мать шестерых детей, согласно слухам, также имела отдельную личную жизнь во время 19-летнего брака.

Напомним, что в конце июля 2025 года в СМИ появились слухи о разладе в семье Дмитрия и Полины Дибровых. Основной причиной назвали роман Полины с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский подтвердил, что пара официально разводится. При этом, по его словам, развод проходит мирно, без конфликтов. Супруги уже договорились о совместном воспитании троих сыновей и урегулировали все имущественные вопросы.

Ситуацию усложнила драма в семье Товстиков. Жена Романа Товстика, Елена, публично обвинила его в измене с Полиной Дибровой, а также в том, что он забрал детей и имущество. В это время Дмитрий и Полина Дибровы старались не комментировать происходящее, однако 1 сентября они появились вместе на школьной линейке своих сыновей, что было воспринято как попытка показать, что они сохранили дружеские отношения ради детей. Это подтвердила и психолог, профессионально оценившая отношения звездной распавшийся пары.