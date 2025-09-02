«Внутри все давно умерло»: изменщица Диброва намекнула на воссоединение с супругом — каковы шансы на сохранение брака

Дмитрий и Полина Дибровы появились вместе на празднике, организованном на 1 сентября школой, в которую ходят их общие дети. При этом пара вела себя так, как будто никакого скандала по поводу измены Полины и развода нет. Каковы шансы на воссоединение семьи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, речи о возврате в семью у Полины Дибровой вовсе не идет.

«Они не соединяются обратно в ту самую ячейку общества, из которой она сейчас пытается вырваться, и, на мой взгляд, возвращаться некуда, потому что спокойное, размеренное, выверенное отношение самого Дмитрия Диброва к этой ситуации показывает, что там внутри все давно умерло. И любовь, и, возможно, даже взаимоотношения на разных уровнях в качестве мужа и жены, мужчины и женщины. Скорее всего, остались только обязательства по детям, поэтому и расставание происходит достаточно легко», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Слухи о том, что Полина может вернуться к Дмитрию, появились после версии о возможном предательстве Романа Товстика, который якобы изменил своей любовнице Полине со звездным адвокатом его экс-супруги Катей Гордон. Но, по мнению эксперта, этого не может быть.

«То, что Товстик якобы изменил с Катей Гордон — это, конечно, полный бред. Потому что надо быть совершенно невменяемым человеком, чтобы допустить вот такие действия. Товстик не был бы миллиардером, семьянином многие-многие годы, если бы он допускал такие моменты и так бы себя вел. Это уже давным-давно бы все всплыло. Мы тогда могли бы диагностировать его невменяемость, но это не так. Этот человек ничего не сделает просто, потому что он является бизнесменом высокого уровня», — добавила Абравитова.

Решение бизнесмена об уходе от своей жены с таким количеством детей и соединении с Полиной Дибровой — это, по мнению психолога, как раз говорит о том, что в его семье тоже что-то давно «умерло».

«То, что демонстрируется в соцсетях — не стоит брать за основу. Например, то, что в этой семье все прекрасно и замечательно. Мы все знаем, чего стоят соцсети, где каждый старается продемонстрировать, как хорошо он живет и как у него все идеально. Поэтому, несмотря на то, что Полина со своим пока еще нынешним мужем появились вместе на мероприятии, посвященном детям, как раз показывает, что они нашли здесь точки соприкосновения, именно по детям они готовы общаться и решать совместно проблемы, воспитывать их», — подчеркнула Абравитова.

Но это единственное, что они могут продемонстрировать публике, продолжила психолог. И дружить новыми семьями, которые каждый из них организует, они не будут.

«Я уверена, что Дибров один не останется и общаться просто как друзья один на один, конечно, эти люди не будут. У них совместные дети, а они являются ответственными родителями и будут двигаться в этом направлении. В сети они будут показывать высокие благородные отношения, потому что они уже выбрали эту линию, и я думаю, что они от нее не отойдут. Но воссоединяться там нечему», — заключила эксперт.

Изменила с мужем подруги

В середине лета поклонники Полины Дибровой обратили внимание на отсутствие у нее обручального кольца на фотографиях и исчезновение совместных снимков с супругом из ее профиля. Позже в СМИ появилась информация о разрыве телеведущего с женой после 16 лет совместной жизни.

Инициатором разрыва стала сама Полина: она оставила отца своих троих детей ради другого отца шестерых детей — миллиардера и одного из основателей компании NL International Романа Товстика. Особый интерес ситуации придавал тот факт, что жена Романа, Елена Товстик, ранее входила в состав «рублевского» клуба Полины. Кроме того, незадолго до скандальных событий супруги в шестой раз стали родителями — их младшему ребенку было всего около года.

Еще одним шокирующим обстоятельством является то, что Полина Диброва являлась крестной матерью одного из детей семьи Товстика. На данный момент Дибровы находятся в стадии развода. Известно, что имущество было поделено без скандалов.

