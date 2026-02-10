После трагедии с девятилетним мальчиком в Петербурге вскрылись новые подробности

Волонтер, помогающий семье погибшего девятилетнего мальчика от рук педофила в Петербурге, заявил, что в городе и Ленинградской области живет множество подобных семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. На пост активиста обратил внимание «МК».

Мужчина возложил вину за произошедшую трагедию на должностных лиц, которые, по его мнению, должны были предотвратить беду.

Волонтер указал на халатность со стороны инспекторов по делам несовершеннолетних, представителей местной администрации и сотрудников органов опеки и попечительства. Он задался вопросом, где находились эти службы до того, как случилось непоправимое.

По словам активиста, школа, которую посещал погибший ребенок, была обязана подать сигнал в опеку о наблюдаемых проблемах. Однако, уточнил он, ситуации в неблагополучных семьях часто отрабатываются формально и поверхностно.

Известно, что для организации достойных похорон мальчика в Петербурге начался сбор средств. Волонтер, координирующий помощь, призвал общественность воздерживаться от гневных и оскорбительных высказываний в адрес семьи в социальных сетях, сосредоточившись на поддержке.

При этом, как отмечает помощник, администрация муниципального образования Горелово до сих пор не вышла на связь с пострадавшей семьёй и не предложила ей какой-либо помощи. Известно, что мать погибшего ребенка еще в ноябре 2025 года обращалась за содействием к волонтерам одной из некоммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что семья убитого в Петербурге девятилетнего мальчика столкнулась с жестокой травлей в Сети.