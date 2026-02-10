От траура до травли: почему после убийства мальчика в Петербурге общество атаковало его родителей

В Петербурге 11 февраля пройдут похороны 9-летнего Паши, трагическая гибель которого расколола общество. Пока одни скорбят, семья мальчика стала объектом беспрецедентной волны ненависти и осуждения в социальных сетях, пишет « Фонтанка ».

Трагедия и немедленная реакция

Мальчик пропал 30 января после того, как ушёл из дома в Красносельском районе. Его тело было найдено 2 февраля после задержания и признания 38-летнего Петра Жилкина. По версии следствия, Паша познакомился с мужчиной на парковке у гипермаркета, где иногда предлагал помыть машины.

Однако вскоре после того, как главный подозреваемый был задержан, общественный гнев начал смещаться с убийцы на родителей погибшего.

Волна ненависти в соцсетях

В публичном поле началась жесткая дискуссия о родительской ответственности. Критики задавались вопросами: почему 9-летний ребенок был на парковке, почему он не посещал школу, как многодетная семья (у родителей семеро детей) могла допустить такой недосмотр. Обсуждение быстро переросло в откровенную травлю.

В ход пошли фотографии родителей, обсуждение их внешнего вида, прошлого (отец ранее привлекался за кражу) и социального статуса (семья состояла на учёте). Некоторые СМИ и Telegram-каналы прямо называли семью «маргинальной», обвиняя её в произошедшем. Накал был настолько велик, что многим официальным изданиям пришлось отключать комментарии под новостями о трагедии.

Голос защиты и новая волна скандалов

В защиту семьи выступили те, кто призывал не усугублять их горе. Поисковый отряд «Лиза Алерт» выразил семье соболезнования. Когда бабушка мальчика объявила сбор на похороны, люди перечислили свыше 800 тысяч рублей за несколько часов, что можно было расценить как жест поддержки.

Однако и этот шаг обернулся новой волной критики. Общество вновь раскололось: одни считали сбор уместным, другие — спекуляцией на трагедии. Под давлением хейтеров бабушка, а ранее и мама Паши, были вынуждены удалить свои аккаунты в соцсетях. Сегодня, в день прощания, семья хоронит сына под прицелом общественного мнения, а травля стала печальным, но неотъемлемым продолжением этой истории.