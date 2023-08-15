После взрыва в Дагестане более 600 человек сдали кровь

Как сообщает RT , всего более 600 добросердечных людей решили стать донорами и сдали кровь после ужасающего взрыва на АЗС в городе Махачкала, что расположен в Дагестане.

С хорошими новостями выступило Министерство здравоохранения республики, сообщив, что запасы всех компонентов крови теперь пополнены. Всех желающих стать донорами ждут в ближайшие дни в утренние часы. В знак скорби и уважения к погибшим, 15 августа объявлен днем траура в Дагестане.

В связи с происшествием была создана специальная комиссия, занимающаяся оценкой ущерба зданиям. Министерство по чрезвычайным ситуациям также подтвердило, что в результате взрыва погибли 35 человек, а 65 получили ранения и на данный момент находятся в медицинских учреждениях.