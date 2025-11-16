Посмертное отцовство: россиянка через суд доказывала право родить от умершего мужа

В Уфе суд разрешил женщине родить ребенка от умершего супруга, обязав клинику провести процедуру ЭКО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Частная медицинская клиника, ранее отказавшая в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), теперь обязана выполнить ее на основании ранее данного мужем согласия. Семейная пара заранее подготовилась к рождению ребенка, обратившись в клинику для криоконсервации восьми эмбрионов. Муж официально подписал согласие на размораживание и перенос одного эмбриона, что и было успешно проведено. Однако после его внезапной смерти медицинское учреждение отказалось проводить повторную процедуру, сославшись на отсутствие нового согласия супруга.

Женщина, потерявшая мужа, подала иск с требованием признать за ней право на проведение ЭКО и обязать клинику оказать услугу. Суд, изучая материалы дела, обратился к концепции постмортальной репродукции — относительно новой практике использования криоконсервированного репродуктивного материала умерших лиц.

Судебная инстанция проанализировала международный опыт, где подходы к этому вопросу варьируются от полного запрета до дифференцированного регулирования. Поскольку в российском законодательстве отсутствуют прямые нормы, регулирующие подобные случаи, ключевым аргументом стало документально подтвержденное добровольное согласие супруга, данное им при жизни на размораживание и перенос эмбрионов. На этом основании суд полностью удовлетворил требования истицы, создав важный прецедент для аналогичных ситуаций в будущем.

