В России вдове разрешили родить от погибшего на СВО мужа

В Екатеринбурге завершилось судебное заседание, по результатам которого вдова погибшего участника специальной военной операции (СВО) получила право использовать биоматериал супруга для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщило издание URA.RU.

Ранее россиянка Мария Соколова из Сургута обратилась в суд с требованием разрешить применение криоконсервированной спермы ее покойного мужа Вадима Алешина для проведения процедуры ЭКО.

Как отмечает издание, ключевой юридической проблемой в этом деле являлась необходимость получения согласия всех наследников на использование биоматериала умершего. На протяжении всего процесса Мария самостоятельно оплачивала хранение спермы в специальном криобанке.

Суд полностью удовлетворил исковые требования женщины и обязал Клинический институт репродуктивной медицины оказать ей медицинскую услугу по ЭКО с использованием сохраненного генетического материала мужа.

Ранее аналогичное решение суд вынес в Башкортостане. Там жительнице Уфы также разрешили использовать биоматериал погибшего на СВО супруга для ЭКО.