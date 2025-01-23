Посол Республики Беларусь во время визита в Пушкино подарил книгу с автографом Лукашенко

Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник и глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетили новый корпус Образовательного комплекса №2, расположенный в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино.

Новый корпус образовательного учреждения открыл свои двери для ребят в канун нового учебного года 2024-2025. Александр Рогожник осмотрел здание. Во время его визита в школе проходили занятия, что позволило послу также оценить уровень образовательного процесса. Детально удалось побеседовать с учениками 5 «Д» класса. Посол выполнил просьбу ребят.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ] Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Напомним, что ранее школьники написали письмо. Они просили оказать помощь в пополнении книжного фонда заведения. Ребята признались, что были бы благодарны за книгу с автографом президента Беларуси. В день визита посол вручил ребятам книгу от президента Александра Лукашенко. Мечта юных жителей муниципалитета исполнилась.

«Ученики задавали интересные вопросы и с большим уважением слушали познавательные ответы. Искренне благодарю Александра Николаевича за добрую встречу. Уверен, такие воспоминания живут в сердцах учеников долгие годы, вдохновляют, выстраивают правильные жизненные ориентиры», — отметил Максим Красноцветов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Учащиеся признались, что подарок от главы Республики Беларусь — это приятный и долгожданный подарок для них, который оказался настоящим сюрпризом.