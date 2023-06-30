Посол республики Чад в России посетил Химки

Этот подмосковный город африканская делегация выбрала не случайно. Именной в Химках расположен Московский государственный институт культуры. И именно в этих стенах 29 июня впервые в истории Чада гражданка Республики защитила диссертацию по культурологии.

Аспирантка института Лондаджим Нгониам Стелла теперь первый кандидат наук по культурологии в своей стране. А ее работа «Инкультурация африканских граждан в западноевропейких странах и в России» теперь положит начало другим исследованиям ее сограждан.

Поздравить землячку и познакомиться с ее альма-матер приехала представительная делегация. Здесь был и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чад в РФ Адам Бешир Махамуд, и первый секретарь Посольства Хассан Качаллах, и первый помощник Посла Абдулайе Махамат Соукайя. Сопровождала их директор Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации Светлана Ермакова.

Как отметила, встречая гостей ректор МГИК Екатерина Кудрина, вуз гордится тем, что подготовил такого достойного специалиста как Лондаджим Нгониам Стелла.

Африканской делегации показали, в каких условиях учатся студенты, какие профили существуют в вузе. А также для гостей провели экскурсию по Центру прототипов и макетов изделий. Здесь им продемонстрировали технические возможности мастерских и различные методы работы со стеклом.

А еще для высокопоставленных гостей организовали концерт с участием ребят с театрально-режиссерского факультета МГИК.

«Очень рад побывать в таком университете. Здесь обучается много студентов, больше 5 тысяч, много разных кафедр», – поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чад, Адам Бешир Махамуд.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере образования, расширении культурных связей и обмене опытом.