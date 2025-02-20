Посол России в Армении Копыркин попал в ДТП и госпитализирован

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ереване Сергей Копыркин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения, получил незначительные повреждения. Его здоровью ничего не угрожает, о чем сообщило посольство России в социальных сетях.