Посол России в Армении Копыркин попал в ДТП и госпитализирован
Фото: [пресс-служба МИД РФ]
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ереване Сергей Копыркин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения, получил незначительные повреждения. Его здоровью ничего не угрожает, о чем сообщило посольство России в социальных сетях.
«В Ереване 20 февраля в ДТП попал служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина», — приводится в сообщении дипмиссии.
По информации, полученной от SHAMSHYAN.com, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир были госпитализированы.
Причиной аварии стал гололед на дороге. Копыркин в момент аварии находился на заднем сиденье автомобиля.