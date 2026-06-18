Пост, молитва и огород: как правильно провести день памяти преподобного Илариона 19 июня

Верующие 19 июня чтят память преподобного Илариона Нового (Далматского) – святого VIII века, который ценой неимоверных страданий отстоял чистоту веры в эпоху иконоборчества. Как пишет aif.ru , этот день, согласно народным традициям, связан с особыми запретами и рекомендациями: от огородных работ до отказа от путешествий. Верующим также напоминают о постных правилах.

Преподобный Иларион жил в суровое для Церкви время. Родившись в благочестивой семье, он с юных лет посвятил себя Богу, принял схиму в Далматской обители и стал учеником Григория Декаполита. После смерти наставника Иларион 8 лет управлял монастырем. Однако в 813 году, когда император Лев Армянин начал насаждать иконоборчество, святой выступил с резким обличением. За это его заключили в темницу, пытали голодом и истязали. Он перенес все страдания с невероятным мужеством. После гибели императора Илариона ненадолго освободили, но затем вновь заточили. Однако страдания не были напрасны: Господь удостоил его видения ангелов, возносивших на небо душу Феодора Студита, также пострадавшего за иконы. В конце жизни императрица Феодора даровала святому свободу, и он вернулся в обитель, где мирно скончался.

Что можно и что нельзя делать в этот день

Согласно народным традициям, 19 июня считается днем, благоприятным для хозяйственных хлопот. Принято заниматься прополкой и поливом огорода – эти работы принесут удовлетворение. Домашние дела также не возбраняются.

Однако список запретов в Иларионов день довольно обширен:

Супругам не рекомендуется работать вместе – считается, что это может привести к разладу.

Не стоит менять работу или начинать новые проекты.

Плохая примета – отправляться в дальние поездки.

Категорически не рекомендуются сделки и финансовые операции.

Самое важное предостережение – нельзя жаловаться на жизнь и ссориться с близкими. Конфликты в этот день особенно опасны и могут затянуться надолго.

Погодные приметы и пост

На 19 июня приходится постный день, поэтому верующим следует воздержаться от скоромной пищи. Устав предписывает совершение аллилуйной службы.

По народным наблюдениям, если пчелы в этот день роятся – жди ясных солнечных дней. Громкие крики птиц предвещают дождь. А если внезапно похолодало – тепло обязательно вернется в ближайшее время.