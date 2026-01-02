Пост ужесточается: нужно ли соблюдать монастырские ограничения со 2 января

Рождественский пост вступает в более строгую фазу со 2 января. Однако мирянам необязательно следовать всем аскетическим нормам монастырского устава, заявил РИА Новости иеромонах Макарий (Маркиш), председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви.

По его словам, мирянам не рекомендуется есть мясо, молочные продукты, яйца, пить молоко, как и во время всего Рождественского поста.

«Со 2 января пост становится строже и можно при желании немного пост усилить. Не стоит для мирян воспроизводить пищевые требования церковного устава — Типикона», — отметил отец Макарий.

Он напомнил, что основа Типикона восходит к практикам монастыря преподобного Саввы Освященного в долине реки Иордан. Однако слепое копирование этих правил в современных условиях, по его мнению, нецелесообразно.

«Всем соблюдать все, что сказано в уставе, — нереалистично. Хотя бы потому, что у нас не растут финики, мало где водятся морские гады, крабы, моллюски, которыми в некоторые дни поста можно заменить рыбу, когда она запрещена. У нас нет традиции пить вино, какая была в Средиземноморье. То есть воспроизводить это буквально — формализм, фарисейство», — подчеркнул иеромонах.

Рождественский пост, начавшийся с 28 ноября, завершится вечером 6 января — накануне праздника Рождества Христова.

