Постановление о завершении отопительного сезона подписал Глава Городского округа Пушкинский

Изначально отопительный сезон уже был завершен в конце апреля, но резкое похолодание в регионе стало причиной изменения в графике подачи тепла. По рекомендации правительства Московской области в начале мая тепло снова подали на социальные объекты и в жилые дома.

В связи с установлением теплой погоды в городе дополнительный обогрев социальных объектов и жилищ Пушкинского Городского округа стал неактуальным. Отопительный сезон полностью завершен.

Теперь в округе начнется подготовка коммуникаций к следующему холодному периоду нынешнего сезона. В рамках модернизации объектов будут проведены меры с целью улучшения качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Подобные мероприятия регулярно проходят по всем городам Московской области.