Поставки автомобилей из ОАЭ в Россию приостановлены

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке российские импортеры временно приостановили доставку автомобилей из ОАЭ. Об этом 4 марта « Известиям » сообщила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

По ее словам, сроки возобновления поставок пока не поддаются прогнозированию. Основные сложности связаны не столько с угрозой обстрелов территории Эмиратов, сколько с серьезными перебоями в логистике.

Эксперт пояснила, что ранее значительная часть автомобилей доставлялась транзитом через Иран: морским путем в порт Бендер-Аббас, затем автотранспортом на север страны и далее паромами в Астрахань или Махачкалу. В условиях военных действий и проблем со связью с иранской стороной этот маршрут фактически перестал функционировать. Поставщики, по ее данным, лишены возможности отслеживать партии машин, которые уже находились в пути.

Франк отметила, что компании, рассматривавшие выход на это направление, отказались от планов из-за чрезмерных рисков. Те импортеры, которые ранее активно работали с рынком Дубая, сейчас вынуждены перестраивать схемы доставки, включая попытки организовать маршруты в обход Ирана, например через Новороссийск. Однако такие варианты сопровождаются ростом затрат и дополнительными рисками.

По оценке главы Frank Auto, поставки из Эмиратов играли ключевую роль для нишевых и премиальных моделей. Среди наиболее востребованных автомобилей она назвала Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier, Nissan Note, Mitsubishi Outlander и Dodge Ram. Таким образом, перебои могут особенно затронуть поклонников японских внедорожников и американских пикапов, для которых ОАЭ оставались важнейшим каналом поставок на российский рынок.

