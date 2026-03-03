Лазейку для иномарок: перекроют новые пошлины вводятся на авто из Беларуси с 2026 года

С нового года импорт машин из Беларуси станет сложнее. ЕЭК ограничила ввоз свежих авто для компаний и ввела пошлину на гибриды. Подробности приводит 110 km .

Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки, которые с 2026 года серьезно изменят порядок ввоза транспортных средств из Беларуси в Российскую Федерацию. По информации 110 km, принятое решение перекрывает каналы неофициальных поставок новых иномарок. Теперь импортировать автомобили младше трех лет через данное направление разрешено лишь авторизованным дилерам. Для остальных организаций доступен ввоз только машин, возраст которых превышает указанный срок.

Физические лица, согласно имеющимся данным, временно освобождены от этих ограничений. Однако специалисты рекомендуют сохранять осторожность, поскольку законодательство корректируется оперативно.

Гибридные модели утратили привилегии экологичного транспорта. Таможенная ставка для них установлена на уровне 15 процентов. Льготы сохранены исключительно для электромобилей, но с определенными условиями. На следующий год для Беларуси определена квота на беспошлинный импорт таких машин объемом 20 тысяч единиц. После исчерпания данного лимита начисление сборов будет производиться по общим правилам.

Существует также риск дополнительных трат для покупателей, желающих сэкономить. Освобождение от пошлин действительно только для белорусских граждан. При перемещении автомобиля через российскую границу ранее чем через три года после его ввоза владельцу предъявят к оплате полную сумму сборов. Для организаций этот период составляет пять лет.

Параллельный импорт формально продолжает существовать, однако новые нормы делают его более сложным. Эксперты призывают перед совершением сделки обязательно проверять наличие электронного паспорта транспортного средства, иначе приобретение рискует остаться лишь недвижимым имуществом на колесах.