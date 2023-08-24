Постпред Китая призвал мировое сообщество создать условия для переговоров Москвы и Киева

Постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь считает, что мировое сообщество должно призвать Москву и Киев к переговорам и создать условия для них, а не подогревать конфликт. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель КНР подчеркнул, что государства должны подтолкнуть государства к поиску компромиссов и громко призывать Россию и Украину к миру, предлагая варианты решения конфликта. Также, по его словам, нужно создать условия, при которых лидеры двух стран сядут за стол переговоров.

Цзюнь также заметил, что давление на блоки не приносит свои результаты, а такой подход лишь усугубляет кризис. Также он назвал санкции и поддержку других государств теми факторами, которые могут сделать конфликт неконтролируемым.